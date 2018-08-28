Украина откроет в Польше еще одно консульство

Дополнительное консульское учреждение появится в польском Вроцлаве. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица во время пресс-клуба дипломатических учреждений Украины сообщает Интерфакс-Украина.



"Мы работаем над тем, чтобы открыть дополнительные консульские учреждения, в частности во Вроцлаве", - сказал он.



По словам посла, это связано с увеличением количества украинцев, которые посещают город.



Дещица отметил, что количество украинцев, которые посещают консульские учреждения в Польше возросло в десятки раз, в то время как количество персонала украинских консульских учреждений остается на том же уровне.

