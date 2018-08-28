Apple представит три новых iPhone

Компания Apple вскоре представит три новых модели своих смартфонов iPhone. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



Компания Apple рассчитывает за следующие три месяца заработать $60–62 млрд.



По его данным, модели не будут обладать совершенно новым внешним видом, который, скорее, будет схож с дизайном прошлогодней серии iPhone X.



Флагманская модель будет оснащена 6,5-дюймовым экраном, что сделает ее самым большим из существующих смартфонов Apple и одним из наиболее больших смартфонов на рынке мобильных телефонов вообще. Устройство получит OLED-дисплей. Отмечается, что, как и у iPhone X, на задней крышке смартфона будет располагаться стекло, а также двойная камера. Источники рассказали, что еще одной планируемой модификацией станет телефон с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, акцент в котором будет сделан на быстроту работы и на высокое качество фотоснимков на камеру устройства.



По мнению Bloomberg, наиболее значительным обновлением станет самый дешевый из трех устройств телефон, призванный заменить iPhone 8. Он будет выглядеть, как iPhone X, но будет оснащен 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD. Эта модель будет выпускаться в нескольких цветах, подобно выпущенным в 2013 году iPhone 5c.



Источники рассказали агентству, что два из трех планируемых к презентации смартфонов - с наибольшими экранами - компания оснастит возможностью использования двух sim-карт, однако такие модели будут продаваться не во всех регионах.



Отмечается, что Apple представит три новых телефона уже в сентябре.

