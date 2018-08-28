Создатели "Игры престолов" назвали дату выхода финального сезона

Создатели сериала "Игры престолов" назвали дату выхода последнего сезона и показали первые кадры.



Телеканал HBO удивил поклонников сериала, когда в своем официальном YouTube-канале появилось полутораминутное видео с рекламой выходящих вскоре "Игры Престолов" (8 сезон), "Большой маленькой лжи" (2 сезон), "Настоящего детектива" (3 сезон) и других, сообщает Deadline.



На кадрах из "Игры престолов" представлены такие персонажи, как Джон Сноу, Санса Старк и Джейме Ланнистер. Одна из сцен показывает, что Джон Сноу возвращается в Винтерфелл после побега в битве с Королем Ночи, показана сцена секса с его отчужденной тетей (Дайенерис). Также он воссоединяется со своей сестрой Сансой и обнимает ее.



В другой сцене показан бой между Джейме Ланнистером и бастардом Роберта Барратеона - Гендри. Судя по всему, Гендри топором ранит Ланнистера.



Точная дата премьеры восьмого сезона официально до сих пор не сообщается. Создатели "Игры престолов" лишь намекают, что это произойдет до июня 2019 года.



Однако руководитель визуальных эффектов Джо Бауэр в интервью изданию The Huffington Post обмолвился, что сериал планируют представить на премию Emmy в 2020 году. А это значит, что восьмой сезон выйдет до конца мая 2019 года, так как для того, чтобы претендовать на эту престижную премию, основная часть эпизодов сериала должна быть показана до 31 мая.



Кроме того, Бауэр подчеркнул, что сейчас специалисты только приступают к созданию визуальных эффектов последних шести серий, и эта работа будет закончена лишь следующей весной.





