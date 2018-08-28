HBO показал трейлер 3 сезона "Настоящего детектива"

Телеканал HBO опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Настоящий детектив", в котором главную роль детектива Уэйна Хейса играет актер Махершала Али, получивший "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" за игру в гей-драме "Лунный свет".



Первый сезон "Настоящего детектива" с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях вышел в 2014 году. Сериал стал очень успешным, был назван "самым умным в истории телевидения" и получил высокие рейтинги всех эпизодов.



В 2015 году HBO выпустил второй сезон с Колином Фарреллом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях. Отзывы критиков о нем также были положительными, хотя рейтинги уже уступали первому сезону.



Что касается третьего сезона, то его премьера запланирована на 19 января 2019 года.



Как сообщает Deadline, сценаристом и режиссером выступил создатель сериала Ник Пиццолатто, в написании сценария также участвовал Дэвид Милч. В новом сезоне также задействованы актеры Мэми Гаммер, Стивен Дорфф, Кармен Эджого, Скут МакНэйри, Рэй Фишер, Майкл Грейес, Джон Тенни, Дебора Айоринде, Риз Уэйкфилд, Сара Гадон, Теа Эмили Нельсон, Брэндон Флинн, Джош Хопкинс и другие.



Действие в новом сезоне "Настоящего детектива" разворачивается в Арканзасе, на левом берегу Миссисипи. В нем будет рассказана история жуткого преступления в сердце известнякового плато Озарк, которая уходит корнями далеко в прошлое и разворачивается на трех разных временных отрезках общей протяженностью в три десятилетия.



В трейлере детектив Уэйн Хейс рассуждает о том, что его жизнь - череда кусочков одного паззла, и его задача - собрать их всех воедино, чтобы восстановить картину произошедшего. "Я хочу узнать всю историю целиком", - говорит он.





