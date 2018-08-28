Фриланд отменила визит в Украину - Климкин

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд (Chrystia Freeland), которая планировала посетить Украину 27-29 августа, отменила свой визит из-за срочных переговоров, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Реально жаль, что Христя Фриланд перенесла свой визит из-за необходимости срочных переговоров. Удачи тебе @cafreeland и до встречи в ближайшее время!" – написал глава МИД Украины в Твиттере во вторник.



В свою очередь, посол Канады в Украине Роман Ващук пояснил, что Х.Фриланд отменила визиты в Киев и Париж из-за переговоров вокруг Североамериканского соглашения о зоне свободной торговли. "В связи со срочными событиями и переговорами вокруг североамериканской ЗСТ #NAFTA, министр иностранных дел Канады Фриланд откладывает визиты в Киев и Париж и отправляется в Вашингтон", - написал посол в Твиттере.



В рамках запланированного визита в Украину предусматривались встречи Х.Фриланд с руководством государства и руководителями ряда министерств, а также участие в пленарном заседании XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

