Лавров сравнил американскую демократию с «карточным домиком»

Предположения Вашингтона о причастности «Агентства интернет-исследований» Евгения Пригожина к вмешательству в выборы в США выставляют американскую политическую систему в виде «карточного домика». Об этом в интервью словацкой газете «Правда» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Русскоязычная версия материала опубликована на сайте МИД РФ.



«Неужели кто-то всерьез верит, что ресторатор из России, размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы в такой мощной державе, как Соединенные Штаты. Само это предположение, на мой взгляд, выставляет на посмешище всю политическую систему США, представляя демократию там в виде „карточного домика“», — сказал Лавров.



Глава МИД РФ напомнил, что президент Владимир Путин ранее уже объявлял о непричастности России к вмешательству в американские выборы, а сам Пригожин оспаривает в суде США выдвинутые против него и сотрудников «Агентства интернет-исследований» обвинения.



«Если переключиться на американские реалии, то мало ли чем, к примеру, занимается господин Джордж Сорос. Попробуйте спросить Госдепартамент и в ответ услышите: это, мол, его личное дело, а американские власти к этому отношения не имеют. К тому же никаких законов он не нарушает», — добавил Лавров.

