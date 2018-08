Toyota инвестирует в Uber $500 млн для разработки самоуправляемых автомобилей

Японский автомобилестроительный концерн Toyota Motor Corp. инвестирует $500 млн в американский сервис по заказу такси Uber Technologies Inc., говорится в пресс-релизе Toyota.



Две компании намерены расширить партнерство в сфере самоуправляемых автомобилей. В рамках сотрудничества Toyota предоставит автомобили Sienna, которые будут оснащены ПО для управления автомобилем без водителя Uber и системой Toyota Guardian.



Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, в рамках инвестиции стоимость Uber оценена в $72 млрд, что закрепляет за компанией статус самого дорогого стартапа в мире.



Производители автомобилей активно инвестируют в технологии самоуправляемых машин и в такси-сервисы. Все началось в 2016 году, когда General Motors приобрела долю в конкуренте Uber, американской Lyft Inc., за $500 млн. Toyota в июне объявила о намерении инвестировать в азиатскую Grab Inc. $1 млрд. Ранее Grab купила азиатские активы Uber.



Кроме того, крупным инвестором в секторе является японский фонд Vision Fund, созданный основателем SoftBank Масаёси Соном. Компания инвестировала в Uber $1,25 млрд, а также приобрела почти 20%-ную долю в подразделении GM Cruise.