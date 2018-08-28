Труба рассказал, когда ГБР начнет свою работу

Государственное бюро расследований не может начать свою работу, имея только центральный аппарат без территориальных отделений. Об этом во время брифинга заявил председатель Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.



"Я буду в сентябре продолжать работу, чтобы мы установили официальную дату фактического запуска Государственного бюро расследований. Я не могу начать работу только с центральным аппаратом. Почему? Потому что на территории (страны - ред.) будут тысячи - десятки тысяч уголовных производств, учитывая нашу категорию дел и если начну только работу из центрального аппарата, все эти дела будут в центральном аппарате. С этим количеством людей я не могу дать результат. Я должен запустить работу ГБР одновременно с территориальными управлениями", - подчеркнул Р.Труба.



Он добавил, что со следующего понедельника конкурсная комиссия, которая проводит отбор представителей территориальных управлений, "начинает собеседования со следователями".



"Учитывая это количество - я надеюсь, что в течение месяца пройдут собеседования и через месяц мы сможем говорить не только о завершении конкурсного отбора в ГБР, но и о начале работы в виде первых уголовных производств", - резюмировал Р.Труба.

