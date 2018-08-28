Армения намерена не допустить присоединения Азербайджана к ОДКБ

Армения не согласится с возможностью вступления Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявила врио пресс-секретаря армянского МИД Анна Нагдалян.



"Если подобный вопрос будет рассматриваться, то Армения использует свое право вето", - сказала А.Нагдалян на брифинге во вторник.



Она также отметила, что подвижек в вопросе о назначении нового генсека ОДКБ нет. "Как вы знаете, Армения инициировала процесс замены генсека ОДКБ. Последовал и продолжается этап обсуждений по поиску консенсусных решений. Эта должность на три года закреплена за Арменией", - сказала А.Нагдалян.



В некоторых СМИ в последнее время появились публикации, в которых высказывались предположения о заинтересованности Азербайджана во вступлении в ОДКБ. Официальных заявлений Баку по этому вопросу пока не было.



Генеральным секретарем ОДКБ сейчас является представитель Армении Юрий Хачатуров.



В июле он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами. Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.



Генсеком ОДКБ он был назначен в 2017 году сроком на три года.



28 июля Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова. Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.



В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан.

