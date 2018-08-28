В России заявили о проведении учений с участием 300 тысяч военных

Россия задействует около 300 тысяч военнослужащих на учениях Восток-2018, которые пройдут с 11 по 15 сентября. Они станут самыми крыпнми на территории бывшего СССР с 1981 года.



Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс во вторник, 28 августа.



"Они (учения – ред.) в чем-то повторяют Запад-81, но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше одной тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", – сказал Шойгу.



По его словам, маневры начинаются традиционно с большой серии подготовительных мероприятий – около 15 специальных учений по обеспечению войск.



"Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники – это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым", – отметил глава Минобороны РФ.



Также сообщается, что на одном из этапов маневров Восток-2018 будут участвовать военнослужащие Китая и Монголии.

