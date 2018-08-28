Каждый второй украинский школьник имеет опыт курения сигарет

Более 53% украинских учеников имеют опыт курения сигарет. Об этом свидетельствуют последние данные Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков (ESPAD), передает УНН.



"Опыт курения имеют 53,5% украинских учеников", - говорится в результатах опроса.



При этом об отсутствии препятствий в приобретении сигарет заявили 28,2% опрошенных учеников и 17,8% опрошенных учениц украинских школ.



Также, по данным опроса, 6,3% украинских учеников выкуривают более 6 сигарет в день.



Сообщается, что в момент достижения 13-летнего возраста опыт курения имеют 29,9% учащихся, а у 5,1% опрошенных сформировалась привычка ежедневного курения.



Добавим, что в опросе ESPAD приняли участие 6 тыс. 674 респондента в возрасте 15-17 лет. Всего было опрошено детей из 449 украинских учебных заведений.

