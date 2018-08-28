Упрощения визового режима с Великобританией удастся добиться через несколько лет - посол

Великобритания не готова к упрощению визового режима с Украиной, но признает наличие проблем, сообщила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.



"Плохая новость - что диалога об упрощении нет... Но мы не готовы ограничиться только улучшением сервиса и будем давить и дальше", - сказала посол в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.



"Я понимаю желание британской стороны не решать вопрос визовой политики точечно. Нам хотелось бы движения уже сейчас. В свое время Великобритания безоговорочно поддержала введение безвизового режима с ЕС Украина. Так давайте сделаем подобный документ - дорожную карту, где будут указаны этапы", - добавила она.



Посол выразила уверенность, что за несколько лет визовый режим для поездок граждан Украины в Великобритании будет упрощен.



По словам дипломата, британская сторона признает наличие многих проблем в визовой практике. "Ранее Foreign office (МИД) "кивал" на Home office (МВД) о том, что он не готов вести диалог. Сейчас мы имеем ситуацию, что два ведомства имеют общую позицию", - рассказала дипломат.



По словам Н.Галибаренко, британская сторона сообщила Киеву, что готова работать над улучшением сервиса и стремиться к уменьшению срока выдачи виз.

