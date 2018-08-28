НАПК направило в суд протокол в отношении начальника отдела ГПУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд еще 5 протоколов об административных правонарушениях относительно недостоверных сведений в декларациях и несвоевременного их представления. Решения об этом приняты на заседании, сообщает пресс-служба НАПК.



«Протоколы составлены в отношении бывшего начальника отдела внутреннего аудита Главного управления Пенсионного фонда в Луганской области Ксении Недилько, начальника следственного отдела ГПУ Олега Трачука, старшего оперативного работника НАБУ Дмитрия Замотаева и двух должностных лиц секретариата Высшего совета правосудия - начальника управления по работе с обращениями, запросами на информацию и обеспечения личного приема граждан Виктории Максимовой и специалиста отдела управления имуществом и охраны труда Павла Царенко», - говорится в сообщении.



Так, Недилько в декларации за 2015 год не указала стоимость земельного участка на дату приобретения права аренды, не задекларировала доход мужа от продажи автомобиля и недостоверно указала сумму его дохода от занятия предпринимательской деятельностью.



Всего установлена недостоверность задекларированных им сведений на сумму 233 444 гривен.



Трачук, подавая декларацию за 2016, указал недостоверные сведения о стоимости приобретенного автомобиля на сумму 205 815 гривен.



Другие должностные лица несвоевременно подали ежегодные декларации за 2017 год.



Напомним, ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотрена частью четвертой статьи 172-6 КУоАП, а за несвоевременное представление декларации – частью первой настоящей статьи.

