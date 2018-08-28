Рева: Из миллиона украинцев в Польше смогут получить пенсию только треть

В Польше проживает миллион украинцев, но только 300 тысяч из них платят взносы в УС. Об этом в эфире 112 Украина сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.



«Сегодня не Литва является главным направлением трудовой миграции, а Польша. Более того, что нас волнует в Польше. Официально там работает примерно миллион украинцев, но зарегистрированы, по данным польской стороны, примерно 300 тыс. украинцев, которые платят взносы в УС, это их пенсионная система», - пояснил министр.



В связи с этим 4 сентября Рева вылетает в Польшу для встречи с правительственными коллегами. В центре обсуждения будут, в том числе, проблемы украинских трудовых мигрантов в стране.



«Речь идет о том, там если они платят в течение 5 лет – они будут иметь право на пенсию, и они ее могут получить, в том числе, в Украине без вопросов. А те, кто работают там и не застрахованы, они же и здесь не застрахованы. Задача заключается в том, что человек должен быть застрахован или в Польше, или в Украине, потому что большая часть наших трудовых мигрантов все равно вернется», - сказал министр.

