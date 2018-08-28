«Херои» подземелья и Минвет с Минливном

Вот в ком я всегда был уверен, так это в украинских ветеранах АТО. Славу Украины они несут везде. Им уже мало подвигов в ее честь на свете этом, они жаждут бросить к ее ногам и свет тот. Ну, в смысле, тот, из которого нет возврата. Но и его, уверены особо упорото обдолбанные патриотизмом ветераны, можно завоевать, если и под землю взять с собой оружие. То ли киборгов, то ли викингов. Короче, топор. А с топором оно, наверное, и с чертями говорить сподручнее.



Не говоря уж об ангелах, с которыми могут встретиться те из киборгов и «хероев», кто попадет в рай. Перефразируя известное, смело можно утверждать, что человек с добрым словом на устах и топором в руке может гораздо больше, нежели просто человек с добрым словом…



Именно одного такого «хероя» ветераны АТО из добробата «Айдар» нашли во Львове. На его же («хероя») похоронах. Батальон «Айдар» – это вам, конечно, не батальон, а затем полк «Азов», выдавать американское оружие которому запретили даже конгрессмены США, обозвав бойцов «отвратительными неонацистами». Но и «айдаровцы» – ребята тоже ничего. За бои в Донбассе их в похищении людей, пытках и сексуальных извращениях в зоне АТО обвинили все (от управления верховного комиссара ООН до мониторинговой миссии ООН HRMMU (Human Rights Monitoring Mission in Ukraine) и «Эмнисти Интерншнл»). А это, согласитесь, круто – так засветиться!



А случилось вот что. Погибшего в Донбассе бойца «Айдара» Марьяна Найду хоронили во Львове на Лычаковском кладбище. Туда и явилась группа неизвестных, одетых в черные футболки и с подозрительным, но очень патриотическим блеском в расширенных зрачках. Даже не особо вкурив в ситуацию, визитеры заявили, что все идет не так, ибо сам погибший считал себя викингом и мечтал после смерти в бою попасть в Валгаллу. Следовательно, нужен языческий обряд погребения, во время которого просто необходимо в гроб положить хотя бы топор.



Ситуация получилась аховая, но революционная. Мать погибшего, которая настаивала на христианском обычае, оттолкнули от гроба. Священнику, который отпевал «хероя», пообещали начистить «кадило» и «пятак». На скорбящих весело матерились и топор таки в гроб всунули. Так его вместе с «хероем» и опустили под землю. Украина, значит, в безопасности. По крайней мере под землей.



Вот есть в Украине Министерство энергетики и угольной промышленности (Минэнерго) во главе с абсолютно спортивным и готовым к бою Игорем Насаликом. И что? Помогло это, к примеру, выплатить шахтерам задолженность по зарплатам ко Дню шахтера, к 26 августа? Нет, конечно!

Не создавать же в самом-то деле министерство по работе мозгов Кличко (Минкличмозг Украины)?! Поэтому предлагаю Минливн Украины, общее на всех, на все ливневки. Звучно, красиво, современно, креативно. А главное – сколько еще волонтеров, патриотов и просто ветеранов можно будет пристроить на бюджетное финансирование…

Потому что на земле ей по-прежнему угрожают, ясное дело, «Мордор» и Путин. Кстати, другие живые побратимы погибшего, которые во время инцидента с «чернофутболочниками» помалкивали и, видимо, от переизбытка врожденного мужества жались в сторонке, после похорон с топором раздухарились. И крайне мужественно рассказали, что нападавшие в черном говорили и матерились «с русским акцентом» и прибыли во Львов, скорее всего, прямиком из Кремля. Да-да, именно так, без всякой психиатрии, все и обошлось…И понятно, что этот львовский инцидент с топором в гробу – еще один аргумент «за» в пользу создания специального министерства по делам ветеранов АТО (Минвет), о котором говорил и главковерх, и все другие, кому уже не хватает существующих кресел и постов в бюрократической машине независимой Украины. С апреля 2016 года в Украине уже есть Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (как звучит шикарно – МВОТВПЛ или Миноккуп). И первую волну волонтеров и ветеранов, жадных до продуктивной деятельности во славу «нэньки», удалось пристроить. Миноккуп же сделал все, чтобы перемещенные и беженцы от войны (пара миллионов человек) почувствовали себя в Украине людьми… второго сорта. Недавно их вообще лишили избирательного права на выборах в органы самоуправления. Мол, вы «ватники», и нехер нам засир…ть расово правильное самоуправление патриотов и волонтеров. Зато замглавы МВОТВПЛ Георгий Тука раз двадцать только за текущий год победил и Путина, и Кремль, и всю Россию. Разметал буквально в хлам и разбросал подыхать в безжалостных к врагу закоулках сумеречной души светлых, но бескомпромиссных украинских патриотов…Так что нужен Минвет, однозначно нужен! Скептики, правда, подают глухие и явно вражеские голоса, что, мол, вон есть другие министерства, но отрасли, коими они ведают, в таком же дичайшем загоне, как и вся Украина. И приводят пример: дескать, вот есть в Украине Министерство энергетики и угольной промышленности (Минэнерго) во главе с абсолютно спортивным и готовым к бою Игорем Насаликом. И что? Помогло это, к примеру, выплатить шахтерам задолженность по зарплатам ко Дню шахтера, к 26 августа? Нет, конечно! Нардеп Сергей Шахов, как он сам говорит, «глубоко погруженный в проблему», рассказал, что шахтеры путем забастовок и митингов выдавили из властей закон, по которому им на погашение долгов и на нужды углепрома должны были выделить 1,4 млрд. грн. Но ко Дню шахтера Минфин (еще одно, как видим, существующее министерство) выделил всего 117 млн. грн. То есть меньше, чем в десять раз от нужной суммы. Задолженность перед многими шахтерами уже достигает четырехмесячной отметки, а им детей кормить надо, а не только, как свободно-европейский и накачанный Насалик, тренажерные залы посещать на курортах…Короче, именно поэтому, буровят мозг эти «ватники», может, не в наличии министерства дело, может, в консерватории нужно что-то подправить? Нет ответа на этот вопрос. Вернее, он есть, да отвечать на него никто не хочет, потому что можно лишиться министерского кресла. Ну, и благ, конечно.Однако тонких мест и проблем, где дело можно было бы для начала решить созданием профильного министерства или хотя бы управления в уже существующем ведомстве, все больше с каждым днем. Возьмем, к примеру, Киев или любые другие города, которым теперь даже маломальский дождик подло угрожает вселенским потопом. А знаете почему? Да потому, что нет министерства по чисткам городских ливневок! Минливна Украины нет, и все тут, вот все и тонем в говне, потому что ливневки никто не чистит. Вот уже почти 5 лет не чистит. Ибо разве за это стоял майдан, чтобы представители самой древней шумерской нации, как они говорят, «копырсалыся в лайни» (разгребали дерьмо)? Нет, и еще раз нет, не для этого делали «революцию достоинства». Но дожди-то этого не знают, вот и тонем…Да, еще, конечно, многие намекают, что нет мозгов ни у мэра Киева Виталика, ни у всех ему подобных «голив» (председателей и мэров), которые понятия не имеют, как работает городское хозяйство, хотя и не всех их били шпалой по лицу на ринге. Но они – с майдана. И не создавать же в самом-то деле министерство по работе мозгов Кличко (Минкличмозг Украины)?! Поэтому предлагаю Минливн Украины, общее на всех, на все ливневки. Звучно, красиво, современно, креативно. А главное – сколько еще волонтеров, патриотов и просто ветеранов можно будет пристроить на бюджетное финансирование…Можно даже будет учредить должность вице-премьера, курирующего людей, работающих под землей. Минэнерго – тут все понятно: шахтеры в шахтах. Но и Минвет с Минливном – тоже родственные. Минвет отвечает за тех, кто, увы, может уйти под землю на войне. Ну, а Минливн будет отвечать за чистящих канализацию – неглубоко, но все равно тоже ведь под землей работают, тоже в чем-то «херои подземелья»……Впрочем, если дела в Украине и дальше пойдут так, как сейчас, то не Минэнерго или Минливн, а Минвет рискует стать главным министерством по людям под землей, всякими способами туда, под землю или в землю, попавшим. Не зря же говорят: «Все там будем»…