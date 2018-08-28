«Касается каждого»: 5 лет вместе

Во вторник, 28 августа, в 18:00 социальное ток-шоу «Касается каждого» телеканала «Интер» празднует свое пятилетие. В этот вечер в студии программы соберутся герои самых резонансных выпусков, истории которых взволновали и растрогали всю страну. Они расскажут о том, как изменилась их жизнь после эфира. А звездные эксперты программы поделятся своими историями, связанными с участием в программе «Касается каждого», ведь для каждого из них этот проект стал частью жизни.



Среди гостей праздничного спецвыпуска – героини программы «Мамины ангелы». Несколько лет назад трем детям – 8-летней Ангелине, 10-летней Юлиане и 15-летнему Владиславу – удалось сделать невероятное. Своей искренностью они покорили зрителей «Касается каждого» и смогли собрать деньги на операцию для мамы. Как с тех пор изменилась жизнь этой семьи и что готова сделать мама, чтобы отблагодарить своих ангелов?



В студию приедет успешный художник Вадим Мартынюк. Он родился здоровым, но родители умышленно сделали его калекой. Сейчас в жизни Вадима произошли кардинальные перемены, о которых он расскажет в студии «Касается каждого». В гости в студию проекта в этот вечер также придут герои программ «Хрустальная душа», «Египетские трагедии», «Объятия без границ», «Истощенное одиночество» и многих других.



«В этот вечер мы будем вспоминать и заново переживать самые яркие события этих пяти лет и встретимся с самыми удивительными героями, жизнь которых мы все вместе изменили к лучшему, – говорит ведущий программы Андрей Данилевич. – Будем говорить о том, как мы сами изменились за это время. Ведь наши пять лет в эфире – это доказательство того, что небезразличие способно сотворить невозможное. Это доказано «Касается каждого».







Разделят праздничный вечер с командой проекта и телезрителями звездные гости программы – популярные исполнители Злата Огневич, Ирина Федишин, Мила Нитич, Наталья Бучинская, Александр Кривошапко, Иллария, Петя Черный, оперная певица Алена Гребенюк, народный артист Украины Владимир Горянский, писательница Ирина Тетера, многодетная мама Наталья Ибрагимова, эксперт по правам детей Людмила Волынец, пластический хирург Ростислав Валихновский, психотерапевт Валерий Патонич, психологи Елена Рыхальская и Наталия Бугаева, телеведущие «Интера», а также люди, благодаря которым ток-шоу «Касается каждого» появилось на украинском ТВ, – руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная и главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин.



В этот вечер в студии будет витать ощущение праздника и чуда, которое смогли сотворить вместе команда проекта, его эксперты, телезрители и сами герои.



А в конце зрители услышат новую версию песни о проекте – «Це стосується кожного», которую к 5-летию программы записали 11 популярных исполнителей и известных артистов. Не пропустите празднование первого юбилея самого рейтингового социального ток-шоу страны. Все самое интересное здесь только начинается!



Праздничный спецвыпуск популярного ток-шоу – «Касается каждого: 5 лет вместе» – во вторник, 28 августа, в 18:00 на телеканале «Интер».