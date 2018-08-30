Трамп отказался от сокращения помощи зарубежным государствам

Трамп отказался от сокращения помощи зарубежным государствам

Президент США Дональд Трамп отказался от планов резкого сокращения программы помощи зарубежным государствам.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации, поводом для отказа стала позиция Конгресса, в котором не согласны с урезанием финансирования, передает УНИАН.

16 августа Белый дом запросил у Госдепартамента и Агентства по международному развитию информацию по возможным мерам для резкого сокращения иностранной помощи.

По данным агентства, власти рассматривали возможность сокращения на сумму в $3,5 млрд.

На прошлой неделе помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США сократят финансирование ООН на сумму выплат Совету по правам человека.