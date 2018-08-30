Трамп отказался от сокращения помощи зарубежным государствам
Президент США Дональд Трамп отказался от планов резкого сокращения программы помощи зарубежным государствам.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации, поводом для отказа стала позиция Конгресса, в котором не согласны с урезанием финансирования, передает УНИАН.
16 августа Белый дом запросил у Госдепартамента и Агентства по международному развитию информацию по возможным мерам для резкого сокращения иностранной помощи.
По данным агентства, власти рассматривали возможность сокращения на сумму в $3,5 млрд.
На прошлой неделе помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США сократят финансирование ООН на сумму выплат Совету по правам человека.
Источник: УНИАН
29.08 13:17