В начале сентября Киев посетит канцлер Австрии

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Киев во вторник, 4 сентября, сообщает австрийское интернет-СМИ VOL.at со ссылкой на информагентство APA.



Согласно информации австрийских СМИ, С.Курц в Киеве проведет встречу с президентом Украины. "В ходе переговоров основное внимание будет уделено председательству Австрии в ЕС, двусторонним отношениям между Австрией и Украиной и внутренней политической ситуации в Украине с особым упором на восточную часть страны", - передают СМИ со ссылкой на Федеральную канцелярию.



Предусматривается также короткая встреча канцлера с мэром Киева Виталием Кличко.



С.Курц перед поездкой заявил, что хочет "углубить хорошие двусторонние политические, экономические и культурные отношения".



Кроме того, группа австрийских депутатов также отправится в Украину 6 сентября. Возглавит ее глава группы парламентской дружбы Роберт Лугар (FPÖ).

