Борьба с контрабандой принесла в бюджет дополнительно 50 млрд грн – ГФС

За первые семь месяцев 2018 года в рамках борьбы с контрабандой удалось привлечь дополнительно свыше 50 млрд грн. Об этом на заседании правительства 29 августа заявил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан



Всего за этот период ГФС передала в бюджет 395 млрд грн, что на 15% больше, чем в прошлом году. Речь идет о поступлениях от налоговой сферы и таможни.



"Динамика свидетельствует, что борьба с теневой экономикой в Украине продолжается", – подчеркнул Продан.

