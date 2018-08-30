НБУ объявил аукцион по продаже до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в среду объявил аукцион по продаже до $100 млн, сообщается на сайте центробанка.



Во время предыдущего аукциона, 17 августа, НБУ удовлетворил 28 заявок на сумму $24,8 млн. На аукцион объемом до $50 млн было подано 34 заявки на общую сумму $32,7 млн по курсу от 27,85 грн/$1 до 27,955 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9313 грн/$1.



Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду к 11:35 кв снизился до 28,075 грн/$1 с 28,01 грн/$1 днем ранее.



Ранее сообщалось, что справочное значение курса гривни к доллару 28 августа снизилось до 28,0634 грн/$1 с 27,8729 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

