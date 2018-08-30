Гройсман пообещал погасить 730 млн грн долга перед "Киевэнерго"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о готовности Кабинета министров согласовать государственную субвенцию "Киевэнерго" в размере 729,56 млн грн, которая позволит заключить договор о поставке газа между КП "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" до начала отопительного сезона.



"Я пообещал, что мы поможем Киеву выйти из этой сложной ситуации. Мы поработали с коллегами по правительству и максимально нашли возможности для того, чтобы поддержать Киев. Думаю, здесь разногласий не будет: очень важно вовремя подготовиться к отопительному сезону и вовремя его начать", - сказал В.Гройсман на заседании Кабмина в среду, дав поручение Минфину найти источники финансирования.



В свою очередь, городской голова Киева Владимир Кличко обратился с просьбой "отменить решение Кабмина в редакции, проголосованной 22 августа 2018 года, и утвердить отдельное решение с расходами для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение разницы в тарифах".



"Закончился договор с "Киевэнерго", ситуация критическая с поставками газа в Киев, в результате чего нет горячей воды и под угрозой начало отопительного сезона. Нет возможности заключить договор "Киевтеплоэнерго" с "Нафтогазом" из-за нерешенного вопроса долгов. Они возникли вследствие разницы в тарифах, сумма составляет на сегодня 729,56 млн грн. Единственным механизмом компенсации долга является принятие соответствующего постановления Кабмина", - отметил В.Кличко.



Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Кабмина, В.Кличко добавил, что горячее водоснабжение в Киеве будет восстановлено через 1-2 недели.



Как сообщалось со ссылкой на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, Киевская горгосадминистрация обратилась к Кабмину с просьбой согласовать компании "Киевэнерго" субвенцию в размере 729 млн грн для заключения договора о поставке газа между КП "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины".



По его словам, задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" – примерно 3,3 млрд грн, потребителей перед "Киевэнерго" – 2,6 млрд грн, обязательства государства перед "Киевэнерго" (разница в тарифах за прошлые периоды) 729 млн грн. Погашение государственных обязательств перед "Киевэнерго" позволит решить вопрос балансирования долгов и списания штрафных санкций.

