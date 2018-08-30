Кабмин снова перенес повышение цен на газ

На заседании правительства в среду, 29 августа, продлили специальные обязательства для Нафтогаза до 1 октября. В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на сегодня правительство продолжает переговоры с Международным валютным фондом по приведению цены на газ до уровня импортного паритета. В связи с этим возникла необходимость в продлении спецобязательств еще на месяц.



Предыдущее постановление предполагало действие спецобязательств по газу до 1 сентября.



Специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе.



Согласно прогнозу Министерство экономического развития и торговли, цена на газ в 2018 году может вырасти на 18%.



Отметим, при лучшем из сценариев газ для украинцев будет стоить 8268 грн за тыс куб м, при худшем - почти 11 тысяч.

