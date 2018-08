Aston Martin подал заявку на IPO

Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin Holdings Ltd. объявил о намерении совершить первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).



Как говорится в пресс-релизе компании, соответствующие документы были направлены Управлению по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).



Как пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники, в ходе IPO могут быть проданы акции на сумму до 1 млрд фунтов ($1,29 млрд), а сама компания может быть оценена в 5 млрд фунтов.



Также компания отчиталась о финпоказателях за первое полугодие. Скорректированная EBITDA автопроизводителя увеличилась в январе-июне на 14%, до 106 млн фунтов, выручка повысилась на 8%, до 445 млн фунтов.



Ранее сообщалось, что продажи Aston Martin в 2017 году превысили 5 тыс. автомобилей впервые с 2008 года.



Компания объявила о намерении начать выпуск внедорожников DBX на новом предприятии в Уэльсе к 2019 году, и выход Aston Martin на очень привлекательный и новый для нее сегмент рынка может поддержать интерес инвесторов к первичному размещению акций, отмечают эксперты.



Aston Martin была основана в 1913 году. Компания получила известность в том числе за счет участия ее автомобилей в фильмах про спецагента Джеймса Бонда.



В 1994-2007 годах Aston Martin принадлежала Ford Motor Co., а в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую InvestIndustrial.