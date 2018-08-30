В Украине первоклассники начнут учебу без учебников

Министр образования и науки Лилия Гриневич призывает учителей не просить родителей первоклассников самостоятельно закупать учебники и печатные тетради. Об этом она сказала в ходе заседания правительства, пишут Українські Новини в среду, 29 августа.



По ее словам, печатные учебники для первых классов поступят в школы в октябре.



"Соблазн посадить ребенка сразу за парту читать и писать в напечатанных прописях, купленных за средства родителей, будет очень большим. Я призываю как родителей, так и учителей сопротивляться этому... Хочу призвать учителей не просить родителей дозакупать учебники и не просить их покупать печатные тетради, для первого класса они вообще не нужны в первый месяц", - сказала она.



По словам министра, первый месяц учебы для первоклассников будет адаптационным.



"Это значит, что в течение этого времени дети знакомятся со школой, классом, носят ранец без тяжелых книг, изучают безопасную дорогу до школы", - сказал она.



Гриневич отметила, что задержки с печатью и доставкой учебников вызваны рядом обстоятельств, в частности блокировка издательствами закупок из-за судебных исков, ограниченные полиграфические мощности и плохая процедура экспертизы учебников.

