Под посольством РФ поставили 366 крестов в память погибших под Иловайском

Под посольством Российской Федерации в Киеве активисты провели акцию "Путин, за Иловайск ответишь" и установили на проезжей части возле посольства 366 белых крестов в знак памяти о жертвах Иловайской трагедии. Об этом сообщает Укринформ. К акции присоединилось несколько сотен участников, на мероприятии присутствовало немало людей в военной форме, добровольцы и родственники и друзья погибших.



Активисты принесли чучело с маской российского президента, завернутого в флаги так называемых самопровозглашенных республик в ОРДЛО.



Участники акции держали плакаты "Не забудем, не простим", "Путин - убийца", "Путин, за Иловайск ответишь" и почтили погибших в Иловайске минутой молчания.



Также организаторы акции попытались передать обращение к Путину с требованием освободить всех украинских политзаключенных, однако работники посольства через голосовую связь у входа заявление принять отказались и порекомендовали направить обращение почтой на адрес посольства.

