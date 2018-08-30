В первый класс в этом учебном году пойдут на 40 тыс. детей больше, чем в прошлом – Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что в 2018 году в первый класс пойдут 448 578 детей.



"Первоклассников больше чем 448,5 тыс. во всей стране будут учится по новому государственному стандарту начальной школы", - сказала министр в ходе заседания правительства в среду в Киеве.



По ее словам, это на 40,3тыс. первоклассников больше, чем было в 2017 году.

