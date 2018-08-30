Кореец отведал суши и лишился руки

Житель Южной Кореи поел некачественные суши, после чего ему ампутировали руку из-за инфекции. Об этом сообщило издание Metro.



Инцидент произошел в городе Чонджу на юго-западе страны. Спустя два дня после похода в ресторан 71-летний кореец обратился к врачу из-за того, что у него распухла и почернела рука. Анализы показали, что причиной заболевания являлась инфекция, вызванная бактерией Vibrio vulnificus из рода вибрионов.



Врачи удалили поврежденные ткани и прописали мужчине антибиотики, но лечение не помогло. Пожилой кореец страдал сахарным диабетом второго типа и из-за этого особенно плохо переносил заболевание. Чтобы остановить распространение инфекции, спустя 25 дней его ладонь и предплечье пришлось ампутировать из-за некроза тканей. По словам врачей, мужчина хорошо перенес операцию, и его выписали домой.



Vibrio vulnificus водятся в теплой соленой воде. Заражение ими происходит редко: либо при поедании пораженных ими сырой рыбы и моллюсков вроде устриц, либо при соприкосновении открытых ран с соленой водой.

