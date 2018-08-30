Фильм "Донбасс" будет претендовать на "Оскар" от Украины

Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы будет претендовать на получение "Оскара" от Украины в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет, передает УНН.



“Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-претендент от Украины на получение Оскара в категории „Лучший фильм на иностранном языке“ — „Донбасс“, реж. Сергей Лозница”, — говорится в сообщении.



Как говорится в описании фильма, сценарий основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины.



“В центре внимания — люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами. Где грань между фактом и вымыслом? Возможно ли сохранить здравый смысл и человеческое достоинство в таких условиях?” — говорится в анонсе.

