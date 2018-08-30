Медведчук о национальной идее: Людей может объединить достойный уровень жизни

Сегодня, в условиях, когда в обществе продолжаются споры по вопросам вступления Украины в ЕС и НАТО, мира на Донбассе и отношений с Россией, поиск общего знаменателя необходимо вести в тех направлениях, которые нас объединяют, уверен Виктор Медведчук. О своей формуле украинской национальной идеи лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» рассказал в интервью «112 Украина».



Вопросы, которые разъединяют украинцев, необходимо вынести за скобки, а поиск вести в совершенно другом направлении, считает В. Медведчук.



Отвечая на вопрос о национальной идее для Украины, Медведчук заявил, что отчасти эту тему поднимал еще в своей докторской диссертации: «Тема моей докторской диссертации называлась "Современная украинская национальная идея и вопросы государственного строительства". Это было в 1996 году. Но, как вы понимаете, исходная база, основа той ситуации и сегодняшней во многом разнятся. И идея, которая выдвигалась в докторской диссертации, была в том, чтобы актуальные вопросы государственного строительства могли создать ту структуру управления страной, которая бы отвечала интересам граждан», — сказал лидер «Украинского выбора».



Политик уточнил, что в диссертации приводилась идея национального согласия в вопросах того, что, например, существует формула простая арифметическая — числитель и знаменатель.



«В числитель надо вынести историю, веру, язык, а в знаменатель надо разместить то, что нас объединяет. А это может быть нормальный уровень жизни людей. Это уровень доходов, возможность получения работы, социальная и юридическая безопасность, возможность получения образования. Несмотря на то что у нас есть расхождение в вопросах языка, веры, оценки истории, мы должны найти что-то общее, что могло бы служить ну если не национальной идеей (я не хочу высокопарно об этом говорить), то чем-то, что может объединить людей», — пояснил В. Медведчук.



Сегодня, уверен он, когда продолжаются споры по вопросам вступления в ЕС и НАТО, отношения к России, путям возвращения Донбасса, необходимо найти то общее, что объединяет общество.

