В Украине в четверг на западе и севере станет прохладнее

В Украине в четверг, 30 августа, погоду западной и северной части страны будет определять прохладная воздушная масса, на остальной территории сохранится сухой и жаркий воздух, сообщает Укргидрометцентр. Без осадков, лишь ночью в Черниговской и Сумской областях местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северный, на западе юго-восточный, 5-10 м / с.



Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; на юге, востоке, в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью 15-20°, днем 29-34°.



В Киеве 30 августа без осадков, температура ночью 12-14 °, днем 24-26 °.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 августа самая высокая температура днем была 32,8° в 1992 году, самая низкая ночью 3,3° в 1966 году.



В Украине в пятницу, 31 августа, без осадков, лишь в западных областях отдельные кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью 9-14°, днем 24-29°; на юге и востоке страны, а также в Днепропетровской области ночью 15-20°, днем 29-34°.



В Киеве 31 августа без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.



По состоянию на среду, 29 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах г.Киева 23°.

