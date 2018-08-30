Минсоцполитики обещает выплатить пенсии жителям оккупированного Донбасса

Минсоцполитики обещает выплатить пенсии жителям оккупированного Донбасса

Министерство социальной политики разработает нормативный акт, гарантирующий выплату неуплаченных пенсий украинцам на оккупированных территориях. Об этом министр социальной политики Андрей Рева рассказал в интервью журналистам, комментируя вопрос пенсионной системы и, в частности, выплат пенсий внутренне перемещенным лицам, а также тем украинцам, проживающим на оккупированных Российской Федерацией территориях, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра, действующим законодательством Украины предусмотрено только два варианта образования задолженности выплат пенсий - по вине подразделений Пенсионного фонда, или по вине пенсионера. Очевидно, что имеем ситуацию с непредсказуемым третьим вариантом, а именно, форс-мажорными обстоятельствами, вызванными военным вторжением и оккупацией Российской Федерацией части территории Украины.

«Мы должны на законодательном уровне урегулировать этот вопрос, и сказать нашим людям, что, независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на ее получение за все этот период. Это будет прописано, если не в законе, то в постановлении Кабинета Министров, и мы это сделаем. Это важно, потому что люди должны знать, что о них не забыли», - заявил Рева.

Он также отметил необходимость прекращения спекуляций по вопросам пенсионных выплат на оккупированных территориях, поскольку государство полностью признает свои обязательства перед украинцами, которые вынужденно остались в захваченных государством-агрессором населенных пунктах.