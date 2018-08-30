Газпром направил ответ на транзитный иск Нафтогаза

Российский Газпром направил ответ по иску Нафтогаза Украины в арбитраже Стокгольма по пересмотру тарифа на транзит газа. Об этом говорится в отчете Газпрома по МСФО за первое полугодие 2018 года. "Газпром подал ответ на просьбу об арбитраже 14 августа 2018 года. Процессуальный график в настоящее время не составлен", - говорится в документе.



В июле Нафтогаз подал иск против Газпрома в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.



Напомним, в июле состоялись первые за длительное время трехсторонние переговоры по газу при участии Украины, России и Еврокомиссии.

После переговоров глава украинской делегации, министр иностранных дел Павел Климкин исключил возможность внесудебного урегулирования дел в Стокгольмском трибунале.



Как одиз из вариантов урегулирования обсуждалось мировое соглашение Газпрома с Нафтогазом, но украинская сторона исключила такую возможность.

