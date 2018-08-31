В Турции запретили показ по ТВ американских фильмов про ковбоев и индейцев

Государственная телекомпания Турции (TRT) запретила с 26 августа 2018 года показы американских фильмов про ковбоев, которые транслировались по воскресеньям с 1980-х годов.



Такое решение было принято на фоне обострившегося кризиса между США и Турцией после того как Вашингтон потребовал освобождения американских граждан, содержащихся в турецких тюрьмах, введя санкций в отношении двух турецких министров и удвоив тарифы на импорт металлов из Турции. Анкара в свою очередь приняла ответные меры.



TRT объявила, что вместо фильмов о ковбоях и индейцах отныне будут транслироваться турецкие фильмы, пишет газета Sözcü.



Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сравнил политику США в отношении Турции с такими ковбойскими фильмами. Он обвинил США в поставках оружия сирийским курдам, которых Турция считает террористами. "Что работает против дружбы - поставка террористам тысяч грузовиков с оружием, или правовой процесс в Турции?, - задал министр вопрос на брифинге журналистам. - Мы не играем в ковбойских фильмах. У двух больших стран отношения должны быть хорошими, им следует научиться уважать друг друга".



Новости о решении прекратить показ американских вестернов вызвали разнообразную реакцию в социальных сетях, пишет "МК-Турция". Юксель Айтуг, журналист, работающий в медиагруппе, тесно связанной с правительством, опубликовал письмо читателя, в котором говорится: "У фильмов о ковбоях есть определенная миссия. Они наживают врагов и убивают невинных, а затем объявляют себя героями. Мы должны довести положить конец этому. TRT должен отреагировать".





