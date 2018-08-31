Украина проводит календарное лето теплой погодой

В ближайшие сутки, 31 августа, в поле повышенного атмосферного давления в большинстве областей Украины ожидается сухая погода, сообщает Укргидрометцентр. "Юго-восточная половина Украины останется в жаркой воздушной массе, северо-западная половина - в теплом воздухе с приятной утренней свежестью", - говорится в сообщении.



В большинстве регионов в пятницу осадков не будет, лишь днем в Закарпатской, Львовской и Волынской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 3-8 м/с. Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 10-15°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 30-35°.



В Киеве в этот день - без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 31 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,4 градусов тепла в 1908 году, а самая низкая - ночью на отметке 5,4 градусов выше ноля в 1966 году.



В субботу, 1 сентября, почти по всей Украине - без осадков, лишь днем в Карпатах и Закарпатье ожидаются отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18 °, на юге до 22 °, в северных областях 10-15 °; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 26-31 °, на остальной территории - 31-36°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.



30 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева - 23°.

