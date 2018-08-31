Макрон: Европе нужно строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с РФ

. Страны Европы должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё.



"Мы обсудили множество вопросов, включая трансатлантические связи и отношения с Россией, - отметил Макрон. - У нас есть желание, чтобы у Европы была стратегическая и оборонная автономия, чтобы перестроить европейскую архитектуру безопасности в широком смысле, как я говорил об этом несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге, с необходимостью переосмыслить наши отношения с Россией".



"Эта более широкая Европа должна строить свою архитектуру безопасности с державами, которые находятся на ее границе, и великими народами, с которыми у нас общая история", - сказал французский лидер.

