Супрун посоветовала школьникам не утолять голод пиццей и сосиской в тесте

Если не мотивировать ребенка есть здоровую пищу, он начнет регулярно утолять голод пиццей, сосиской в тесте, батончиками и другой неполезной пищей, которую часто предлагают в школьных буфетах.



Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.



"Один из важнейших уроков, который ребенок получает в школе - это урок о здоровом питании. Его обычно не преподают учителя, но ежедневно (в основном на большой перемене) у ребенка формируются привычки, которые остаются на всю жизнь", - написала Супрун.



При этом и. о. министра здравоохранения дала советы по школьному рациону.



"Акцентируйте внимание на овощах и бобовых - они должны быть основой рациона; поощряйте каждый день есть фрукты и ягоды, молочные и кисломолочные продукты, в небольших порциях - цельнозерновые продукты, семена и орехи; в течение недели готовьте рыбу (2-3 раза в неделю) и мясо (преимущественно птицы и кролика); минимизируйте количество соли - для детей 2-3 г в сутки, для подростков менее 5 г в сутки, уменьшите потребление сахара: 25-50 г в сутки, включая фруктовые сахара; используйте полезные масла (оливковое, кукурузное, льняное, тыквенное, ореховое), следите за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить не по графику, а ориентируясь на чувство жажды", - отметила Супрун.



Кроме того, детский и подростковый рацион должен содержать меньше быстрых углеводов (сладости, выпечка) и больше животного белка (мясо, молочные продукты).



Также и. о. министра напомнила, что каждого ребенка можно поощрить не только есть здоровую еду, но и делать это с удовольствием, главное, самим служить примером и также правильно питаться, чтобы ребенок даже в школе не забывал, как это важно.

