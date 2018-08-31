Болдуин отказался от роли отца Бэтмена в фильме о Джокере

Актер Алек Болдуин принял решение отказаться от участия в съемках нового фильма о Джокере. Об этом он рассказал в интервью USA Today.



"Я уверен, что есть еще 25 человек, которые смогут сыграть эту роль", - сказал Болдуин.



Свое решение актер объяснил проблемами с расписанием.



Болдуин должен был сыграть стильного миллиардера и филантропа Томаса Уэйна. По сюжету, его застрелили вместе с супругой Мартой на выходе из театра. Свидетелем этого стал их восьмилетний сын Брюс Уэйн. Именно эта драма заставила мальчика впоследствии начать борьбу с преступностью и перевоплотиться в Бэтмена.

