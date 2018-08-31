В Украине начинается «строительная амнистия»

В Украине запускают механизм «строительной амнистии» для объектов незначительного класса последствий (СС1), сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.



«Этого решения ждут очень многие граждане, каждое пятое обращение к ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция - ред.) сегодня – по поводу «строительной амнистии». Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов. В первую очередь это касается частного сектора, который ранее не успел зарегистрировать документы на свои дома, дачные или усадебные дома, гаражи, которые были построены до 2015 года и имеют площадь не более 300 м². Мы продолжаем срок принятия в эксплуатацию таких зданий», - написал он в Facebook.



Порядок разработан во исполнение закона №2363 «О внесении изменения в пункт 9 раздела V «Заключительные положения» Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ».



«Порядок обследования и принятия в эксплуатацию, который мы вводим, очень прост, не требует от украинцев лишних справок. Главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию. Орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять объект в эксплуатацию после технического обследования в течение 10 дней с момента подачи заявления», - подчеркнул вице-премьер-министр.

