"Укрпочта" повышает тарифы с 10 сентября

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) утвердила повышение тарифов на услуги почтовой связи в 2 этапа до 2020 года.



Об этом говорится в сообщении публичного акционерного общества "Укрпочта", передают Українськi Новини.



"Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила поэтапное повышение тарифов на услуги почтовой связи в 2018-2019 годах", - говорится в нем.



Согласно решению НКРСИ, тарифы на услуги почтовой связи будут изменены в два этапа: 1-й этап - с 10 сентября текущего года, 2-й этап - с 1 января 2019 года.



1-й этап - тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г, базовая величина) повысится на 2 гривны, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги "Укрпочта Стандарт", массой до 10 кг в пределах Украины - на 3,6 гривны (с НДС).



2-й этап - тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетный письмо весом до 50 г, базовая величина) изменится по сравнению с первым этапом на 1 гривну, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги "Укрпочта Стандарт", массой до 10 кг в пределах Украина - на 2,4 гривны (с НДС).



Тарифы на пересылку отправлений весом более 10 кг в рамках услуги "Укрпочта Стандарт", в частности пересылка отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 гривен (с НДС), по Украине - 51 гривну (с НДС).



При этом в сообщении не указывается, на каком этапе произойдет повышение тарифов на пересылку отправлений весом более 10 кг.



Тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений "Укрпочта Стандарт" не изменяются.



Также Укрпочта с 10 сентября значительно упрощает тарификацию переводов и приема платежей в неавтоматизированных отделениях, вводя фиксированную абсолютную комиссию за каждый диапазон суммы перевода/платежа.



Для неавтоматизированных отделений тарифы на почтовый перевод (кроме перевода наложенного) для физических лиц при сумме перевода до 1 тыс. гривен включительно составят - 19 гривен, от 1 тыс. гривен до 2 тыс. гривен включительно - 29 гривен, от 2 тыс. гривен до 3 тыс. гривен включительно - 39 гривен, свыше 3 тыс. гривен - 79 гривен.



Кроме того, тарифы для неавтоматизированных отделений приема платежей в пользу юридического лица составят: до 1 тыс. гривен включительно - 7 гривен, свыше 1 тыс. гривен до 2 тыс. гривен - включительно - 14 гривен, свыше 2 тыс. гривен - 19 гривен.



1 июля повышение тарифов ПАО "Укрпочта" на подписку периодических печатных изданий на 24,7% вступило в силу.



1 марта 2017 года "Укрпочта" завершила акционирование и реорганизовалась в ПАО.



2016 год "Укрпочта" закончила с убытком 188 млн гривен, увеличив чистый доход от реализации услуг на 15% до 4,484 млрд гривен.



Компания инициирует разработку законопроекта, принятие которого позволит ей вести финансовую деятельность.



"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.

