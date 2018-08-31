Times: Макрон намерен убедить лидеров ЕС в важности сделки по Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен убедить других лидеров Евросоюза (ЕС) в необходимости установления тесных отношений с Великобританией после Brexit. Об этом в четверг сообщила газета The Times.



По ее данным, французский лидер стремится использовать очередной саммит ЕС в Австрии для определения новой структуры европейских союзнических связей. "Он [Макрон] рассматривает сценарий отсутствия сделки как нечто, что разрушит связи и отношения в то время, когда Европа нуждается в том, чтобы быть объединенной за пределами ЕС", - цитирует издание своего дипломатического источника.



Макрон в понедельник заявил, что любое соглашение по Brexit не должно угрожать целостности ЕС. Однако дипломаты отметили, что он обеспокоен перспективой выхода Великобритании из ЕС без сделки, пишет The Times. В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй надеется, что 20 сентября на саммите ЕС в Зальцбурге лидеры сообщества пойдут на уступки в вопросах безопасности и обороны после Brexit, поскольку данная область сотрудничества находится в сфере интересов Лондона и Парижа, которые хотят сохранить тесные военные отношения.



Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу победу в Соединенном Королевстве с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

