Отказы украинцам в визах в Канаду составили более 26% – посол

Доля отказов украинцам в предоставлении виз в Канаду превысила 26% за первые пять месяцев 2018 года, отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.



"За первые пять месяцев 2018 года мы имеем 26,77% отказов. Я считаю, что это колоссальная цифра, которая не соответствует тому партнёрству и дружбе, существующим между Украиной и Канадой", - сказал А.Шевченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По его словам, нет логичных и рациональных аргументов, которые бы объясняли такую цифру.



Дипломат добавил, что не воспринимает аргумент о том, что украинцы не могут грамотно заполнить документы.



"Мне кажется, что ни нас, ни Канаду не может на самом деле устраивать такая ситуация. Мы находимся в постоянном диалоге с канадским правительством относительно данной темы. И я надеюсь, что будет радикально пересмотрено отношение Канады к тому, каким образом они рассматривают документы наших сограждан", - рассказал украинский посол.



Отвечая на вопрос относительно возможности введения безвизового режима между Украиной и Канадой, А.Шевченко отметил, что решение быстрым не будет.



"Это очень консервативная страна в визовом плане. В Канаде очень сложная шкала требований к стране для введения безвизового режима с ней, это семь групп требований. Но при этом всём я уверен, что у нас будет "безвиз" с Канадой, точно так же, как у нас он есть с ЕС", - убежден посол.

