В Украине составлен рейтинг самых ненавидимых политиков

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун возглавила рейтинг самых ненавидимых украинских политиков. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу американского Международного республиканского института (IRI).



Отвечая на вопрос социологов об отношении к украинским политикам и представителям власти, 61 процент украинцев ответили, что совсем негативно или скорее негативно относятся к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. 30 процентов рассказали о негативном отношении к главе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику, 29 процентов — к народному депутату Мустафе Найему от правящего Блока Петра Порошенко (БПП). 27 процентов украинцев негативно относятся к главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, народным депутатам Егору Соболеву, Оксане Сыроид (оба «Самопомощь»), Игорю Луценко («Батькивщина»).



Отдельно социологи замерили уровень одобрения деятельности президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Работу Порошенко на посту главы государства не одобряют 80 процентов украинцев, лишь два процента граждан полностью довольны его деятельностью. Уровень неодобрения главы правительства несколько ниже и составляет 74 процента. Одобряют работу Гройсмана тоже два процента украинцев.

