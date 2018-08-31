Хасиды устроили дебош в самолете по дороге в Украину – СМИ

Полицейские в израильском аэропорту Бен-Гурион сняли с самолета авиакомпании МАУ восемь человек, собиравшихся вылететь на паломничество в украинский город Умань из-за пьяной драки с членами экипажа.



Об этом сообщает Іsraelinfo в четверг, 30 августа.



Отмечается, что некоторые из восьми пассажиров были пьяны, и им стало плохо, когда они поднялись на борт.



"Буйная компания вступила в перепалку с членами экипажа и полезла в драку. Командиру корабля не оставалось ничего другого, кроме как вызвать полицию", – говорится в сообщении.



Всех восьмерых вернули в аэропорт, но рейс задержался на три часа, так как нужно было еще найти и выгрузить их чемоданы.



"По данным туристических агентств Израиля, в этом году в Умань вылетит около 30 тысяч браславских хасидов и прочих религиозных евреев. Самые "горячие" дни ожидаются в "Бен-Гурионе" 6 и 8 сентября", – пишет издание.

