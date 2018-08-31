В аэропорту Борисполь второй день идут обыски

Киевская прокуратура второй день проводит обыски в кабинетах сотрудников отдела тендерных закупок и материально-технического обеспечения аэропорта Борисполь. Об этом в четверг, 30 августа, сообщила пресс-служба аэропорта.



"По состоянию на 10:30 утра обыски на рабочих местах в производственном здании, в котором размещены кабинеты сотрудников отдела тендерных закупок и материально-технического обеспечения, продолжаются", - говорится в сообщении.



В аэропорту отметили, что обыски связаны со вчерашним задержанием на получении взятки двух работников аэропорта, которые за "откаты" влияли на проведение тендеров.



В настоящее время работников отстранили от выполнения служебных обязанностей.



"Мною подписан приказ об отстранении всех сотрудников отдела от выполнения служебных обязанностей на время проведения следственных действий. Кроме того, мы создали рабочую комиссию для анализа реестра договоров и закупок, актов выполненных работ, проведенных платежей. На время работы комиссии все платежи будут временно приостановлены", - сообщил директор аэропорта Павел Рябикин.



Администрация Борисполя заявила, что содействует правоохранительным органам, однако в то же время рассчитывает, что проведение следственных действий не должно влиять на жизнедеятельность аэропорта.

