В Хмельницкой области двое патрульных погорели на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке двух инспекторов Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.



По данным пресс-центра ведомства, полицейские требовали от местного жителя 16 тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленники обещали не привлекать его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Правоохранители задержали инспекторов на одной из улиц Каменец-Подольского после получения всей суммы неправомерной выгоды.



Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.



Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции.



