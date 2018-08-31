Найден новый способ победить особо опасный рак

Ученые Гонконгского баптистского университета обнаружили, что металл родий может быть использован для лечения трижды негативного рака молочной железы, который считается одной из наиболее агрессивных форм злокачественных опухолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Рак молочной железы — наиболее опасный тип злокачественных опухолей у женщин, из-за которого в мире ежегодно умирает 521 тысяча человек. Существует три разновидности этого заболевания: эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2- положительный и трижды негативный рак. Последний, составляющий 15 процентов от всех случаев рака груди, является наиболее трудным для лечения.



Исследователи установили, что соединения родия блокируют активность лизин-специфической деметилазы 5А (KDM5A). Этот фермент интенсивно синтезируется в тканях раковых опухолей и способствует лекарственной устойчивости. Показано, что препараты на основе металла подавляют процесс роста клеток, а также проявляют сильную противоопухолевую активность. Кроме того, новое средство менее токсично, чем уже применяемые препараты цисплатин и доксорубицин.

