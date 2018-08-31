На Ривненщине полиция изъяла янтарь на 2,8 млн грн

На Ривненщине полиция изъяла янтарь на 2,8 млн грн

На Ривненщине полиция изъяла почти 200 кг незаконного янтаря на 2,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ходе уголовного производства оперативники установили личность, которая может быть причастна к противоправной деятельности.

С целью выявления и изъятия янтаря-сырца, а также оборудования для его обработки, следователи обратились в суд с ходатайством о проведении обыска.

29 августа, на основании постановления суда, сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в одном из сел Ривненского района. Во время их проведения выявили 197 кг янтаря-сырца различных фракций. По предварительным данным стоимость изъятого составляет 2,8 миллиона гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта обработанного янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.