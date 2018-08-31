На Ривненщине полиция изъяла янтарь на 2,8 млн грн

На Ривненщине полиция изъяла почти 200 кг незаконного янтаря на 2,8 млн грн.



Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



В ходе уголовного производства оперативники установили личность, которая может быть причастна к противоправной деятельности.



С целью выявления и изъятия янтаря-сырца, а также оборудования для его обработки, следователи обратились в суд с ходатайством о проведении обыска.



29 августа, на основании постановления суда, сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в одном из сел Ривненского района. Во время их проведения выявили 197 кг янтаря-сырца различных фракций. По предварительным данным стоимость изъятого составляет 2,8 миллиона гривен.



Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины



В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта обработанного янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.

