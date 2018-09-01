Acer представила игровой ноутбук с поворотным дисплеем

В преддверии ежегодной выставки IFA, которая пройдет в Берлине с 31 августа по 5 сентября тайваньская компания Acer представила необычный геймерский ноутбук, отличительной особенностью которого является вращающийся дисплей.



Как пишет Ferra, лэптоп Predator Triton 900 представляет собой трансформер, сенсорный экран которого имеет разрешение 4K UHD и может переворачиваться на механизированном шарнире, что позволяет расположить его ближе к лицу во время игры или использовать ноутбук в режиме планшета.



Еще одной изюминкой Predator Triton 900 стала система охлаждения с 3D-вентиляторами AeroBlade четвертого поколения. Полноразмерная механическая клавиатура устройства дополнена боковым тачпадом, который может переключаться в режим цифрового блока клавиш. Прочие характеристики ноутбука и его цена пока не разглашаются.







