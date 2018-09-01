Меркель назвала своего фаворита на пост главы Еврокомиссии

Меркель назвала своего фаворита на пост главы Еврокомиссии

Кандидатом на должность главы Еврокомиссии от Европейской народной партии может стать глава фракции этой партии в Европарламенте Манфред Вебер. Его кандидатуру поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на DW.

На национальном уровне Манфред Вебер является заместителем председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), региональной партии - партнера Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

По данным журнала Der Spiegel, Вебер рассказал коллегам по партии, что выступит с предложением о своем выдвижении перед фракцией. Ранее стало известно, что Меркель хотела бы видеть на посту главы Еврокомиссии немца и ради этого может отказаться от представления председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Возможными кандидатами на пост главы Еврокомиссии наряду с Вебером считались министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер и немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

В 2019 году преемники сменят главу ЕЦБ Марио Драги, главу Европейского совета Дональда Туска, главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини.