Меркель назвала своего фаворита на пост главы Еврокомиссии

Кандидатом на должность главы Еврокомиссии от Европейской народной партии может стать глава фракции этой партии в Европарламенте Манфред Вебер. Его кандидатуру поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на DW.



На национальном уровне Манфред Вебер является заместителем председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), региональной партии - партнера Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.



По данным журнала Der Spiegel, Вебер рассказал коллегам по партии, что выступит с предложением о своем выдвижении перед фракцией. Ранее стало известно, что Меркель хотела бы видеть на посту главы Еврокомиссии немца и ради этого может отказаться от представления председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).



Возможными кандидатами на пост главы Еврокомиссии наряду с Вебером считались министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер и немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен.



В 2019 году преемники сменят главу ЕЦБ Марио Драги, главу Европейского совета Дональда Туска, главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини.

