МАГАТЭ: Иран придерживается ядерной сделки

Иран, несмотря на давление со стороны США, продолжает придерживаться условий ядерной сделки. Об этом говорится в новом квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает DW.



В докладе отмечается, что Тегеран в сфере обогащения урана снова не исчерпал установленного лимита в 300 килограммов. Согласно условиям соглашения, не велось и дальнейшего строительства реактора на тяжелой воде в городе Арак, способного производить плутоний, пригодный к использованию в военных целях.



Иран также обеспечил инспекторам МАГАТЭ беспрепятственный доступ к своим атомным объектам, говорится в документе. Международное соглашение по атомной программе Тегерана было заключено в 2015 году, чтобы не позволить Ирану создать ядерное оружие.



С начала инспекций в январе 2016 года, никаких нарушений этого договора со стороны Тегерана обнаружено не было. Однако США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из этого соглашения.

